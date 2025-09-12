- Дата публікації
Ексчоловік Майлі Сайрус Ліам Гемсворт одружується вдруге
Зірка Голлівуду освідчився своїй обраниці.
Колишній чоловік американської співачки Майлі Сайрус – австралійський актор Ліам Гемсворт – одружується вдруге.
Зірка Голлівуду освідчився обраниці, моделі Габріеллі Брукс. Радісною новиною у своєму Instagram поділилася кохана артиста. Вона опублікувала серію світлин. На першому чорно-білому знімку Габріелла ніжно обіймала Ліама. Модель демонструвала розкішну обручку на безіменному пальці.
Згодом Брукс поділилася ще однією світлиною. Там вона вже просто хизувалася розкішною обручкою з чималим діамантом. Майбутнє одруження ані Ліам Гемсворт, ані його кохана коментувати не стали. Модель лиш залишила під світлинами смайлик у вигляді білого сердечка.
Зазначимо, для Ліама Гемсворта цей шлюб стане другим. Раніше він був одружений зі співачкою Майлі Сайрус. Пара перебувала протягом 10 років у стосунках, з яких дев'ять місяців – у шлюбі. Остаточно вони розлучилися на початку 2020-го. Про роман Гемсворта з Брукс заговорили ще в листопаді 2019 року. Сама ж пара офіційно розсекретила стосунки лише влітку 2021-го.
