Ексчоловік Меган Фокс Браян Остін Грін вп'яте став батьком – фото

Зірка Голлівуду Браян Остін Грін вп'яте став батьком.
У знаменитості народився син
Малюка народила кохана актора – 37-річна австралійська танцівниця Шарна Берджесс.
У своєму Instagram 48-річний зірка "Останньої зупинки" опублікував зворушливий кадр, на якому тримає крихітну ручку новонародженого.
Як зазначив Браян, хлопчик з'явився на світ 28 червня. Його пара назвала Зейном.
Зауважимо, Браян та Шарна закрутили роман за п'ять місяців після розриву актора з Меган Фокс.
Для Шарни дитина стала первістком. А ось для Гріна це вже п'ятий нащадок. У актора є ще чотири сини: старший від акторки Ванесси Марсіл і троє хлопчиків від ексдружини Меган Фокс.
Нагадаємо, тим часом наречений Меган Фокс власноруч розбив собі голову під час вечірки. Музикант показався із закривавленим обличчям.
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