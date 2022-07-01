Ексчоловік Меган Фокс Браян Остін Грін вп'яте став батьком – фото

Зірка Голлівуду Браян Остін Грін вп'яте став батьком.

У знаменитості народився син

Малюка народила кохана актора – 37-річна австралійська танцівниця Шарна Берджесс.

У своєму Instagram 48-річний зірка "Останньої зупинки" опублікував зворушливий кадр, на якому тримає крихітну ручку новонародженого.

Фото: instagram.com/brianaustingreen

Як зазначив Браян, хлопчик з'явився на світ 28 червня. Його пара назвала Зейном.

Зауважимо, Браян та Шарна закрутили роман за п'ять місяців після розриву актора з Меган Фокс.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото: Getty Images

Для Шарни дитина стала первістком. А ось для Гріна це вже п'ятий нащадок. У актора є ще чотири сини: старший від акторки Ванесси Марсіл і троє хлопчиків від ексдружини Меган Фокс.

Нагадаємо, тим часом наречений Меган Фокс власноруч розбив собі голову під час вечірки. Музикант показався із закривавленим обличчям.

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