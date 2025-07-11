ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
7516
Час на прочитання
2 хв

Ексчоловік Наталки Денисенко показався на публіці після розлучення: акторка відреагувала

Подейкують, артист повертається до роботи в дубляжі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко й Андрій Федінчик

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Український актор і військовий Андрій Федінчик уперше після розлучення з Наталкою Денисенко з'явився на публіці.

Так, спільну світлину з ним опублікувала акторка Людмила Ардельян. На свіжому кадрі Андрій постає у студії дубляжу разом з колегами. Подробиць про нові проєкти актора поки немає, але Людмила вже зазначила, що їхня робоча зустріч була чудовою.

"Зустріч з Андрієм Федінчиком. Я така рада, Андрію, зустрітися з тобою знову на студії дубляжу! Пишаюся тобою і дуже люблю", — написала Ардельян.

Тим часом у коментарях були раді поверненню зірки на екрани. Серед них і Наталка Денисенко, яка лишила емоджі білих сердець, і схоже, не тримає образ на батька своєї дитини, а бажає йому лише найкращого після розриву шлюбу.

Допис Людмили Ардельян з Андрієм Федінчиком

Допис Людмили Ардельян з Андрієм Федінчиком

Зазначимо, Андрій Федінчик пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тривалий час він був на фронті й з'являвся у Мережі лише під час відпусток, під час яких транслював фанам свій час з родиною. Також відомо, що наприкінці минулого року знаменитість переніс складну операцію й користувався ходунками.

А у квітні цього року подружжя ошелешило неочікуваною новиною про розлучення. Про це стало відомо з реєстру розгляду судових справ. Цікаво, що поки обидва замовчують свій новий етап в житті, а Андрій не видаляє спільні фото з дружиною в Instagram. Тим часом Денисенко натякає на непрості трансформаційні періоди в житті.

Нагадаємо, нещодавно актор Орландо Блум з колишньою дружиною Кеті Перрі показався на відпочинку з донькою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie