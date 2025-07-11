Ексчоловік Наталки Денисенко показався на публіці після розлучення: акторка відреагувала

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Український актор і військовий Андрій Федінчик уперше після розлучення з Наталкою Денисенко з'явився на публіці.

Так, спільну світлину з ним опублікувала акторка Людмила Ардельян. На свіжому кадрі Андрій постає у студії дубляжу разом з колегами. Подробиць про нові проєкти актора поки немає, але Людмила вже зазначила, що їхня робоча зустріч була чудовою.

"Зустріч з Андрієм Федінчиком. Я така рада, Андрію, зустрітися з тобою знову на студії дубляжу! Пишаюся тобою і дуже люблю", — написала Ардельян.

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Тим часом у коментарях були раді поверненню зірки на екрани. Серед них і Наталка Денисенко, яка лишила емоджі білих сердець, і схоже, не тримає образ на батька своєї дитини, а бажає йому лише найкращого після розриву шлюбу.

Допис Людмили Ардельян з Андрієм Федінчиком

Зазначимо, Андрій Федінчик пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тривалий час він був на фронті й з'являвся у Мережі лише під час відпусток, під час яких транслював фанам свій час з родиною. Також відомо, що наприкінці минулого року знаменитість переніс складну операцію й користувався ходунками.

А у квітні цього року подружжя ошелешило неочікуваною новиною про розлучення. Про це стало відомо з реєстру розгляду судових справ. Цікаво, що поки обидва замовчують свій новий етап в житті, а Андрій не видаляє спільні фото з дружиною в Instagram. Тим часом Денисенко натякає на непрості трансформаційні періоди в житті.

Нагадаємо, нещодавно актор Орландо Блум з колишньою дружиною Кеті Перрі показався на відпочинку з донькою.

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