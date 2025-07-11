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Ексчоловік Наталки Денисенко показався на публіці після розлучення: акторка відреагувала
Подейкують, артист повертається до роботи в дубляжі.
Український актор і військовий Андрій Федінчик уперше після розлучення з Наталкою Денисенко з'явився на публіці.
Так, спільну світлину з ним опублікувала акторка Людмила Ардельян. На свіжому кадрі Андрій постає у студії дубляжу разом з колегами. Подробиць про нові проєкти актора поки немає, але Людмила вже зазначила, що їхня робоча зустріч була чудовою.
"Зустріч з Андрієм Федінчиком. Я така рада, Андрію, зустрітися з тобою знову на студії дубляжу! Пишаюся тобою і дуже люблю", — написала Ардельян.
Тим часом у коментарях були раді поверненню зірки на екрани. Серед них і Наталка Денисенко, яка лишила емоджі білих сердець, і схоже, не тримає образ на батька своєї дитини, а бажає йому лише найкращого після розриву шлюбу.
Зазначимо, Андрій Федінчик пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тривалий час він був на фронті й з'являвся у Мережі лише під час відпусток, під час яких транслював фанам свій час з родиною. Також відомо, що наприкінці минулого року знаменитість переніс складну операцію й користувався ходунками.
А у квітні цього року подружжя ошелешило неочікуваною новиною про розлучення. Про це стало відомо з реєстру розгляду судових справ. Цікаво, що поки обидва замовчують свій новий етап в житті, а Андрій не видаляє спільні фото з дружиною в Instagram. Тим часом Денисенко натякає на непрості трансформаційні періоди в житті.
Нагадаємо, нещодавно актор Орландо Блум з колишньою дружиною Кеті Перрі показався на відпочинку з донькою.