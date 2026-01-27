Ексчоловік Оксани Білозір вперше прокоментував причини розриву після 33 років шлюбу: "То є неправда"

Оксана Білозір та Роман Недзельський / © facebook.com/oksana.bilozir

Військовослужбовець, продюсер і музикант Роман Недзельський уперше детально висловився про стосунки з ексдружиною, народною артисткою України Оксаною Білозір.

Чоловік розповів, що саме співачка стала ініціаторкою розриву 2022 року, а він до останнього намагався зберегти родину. Недзельський поділився, що переломний момент у шлюбі настав після тривалих закордонних гастролей артистки, які він організовував. За його словами, після повернення з туру він помітив кардинальні зміни в поведінці дружини.

«Можливо, довгі гастролі були по Америці, по Канади — на два-чотири місяці. Це було під час повномасштабки, я вже тоді був військовим. А вона перед тим тільки приїхала, буквально тиждень чи два. От це, можливо, тому що вона приїхала, різко помінялася», — зазначив Роман в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

Також військовослужбовець відреагував на заяви Оксани Білозір, яка раніше публічно говорила, що почувалася сам на сам із сімейними проблемами та не отримувала підтримки від чоловіка. Недзельський із цим твердженням не погоджується й наголошує, що робив усе можливе для шлюбу.

«Я не знаю, що я там не допоміг. Все, що я робив, я робив для того, щоб уберегти сім’ю. І, коли я отримав повістку в суд, я сказав: „Не роби цього, давай закінчиться війна. Усе одно мене немає. Невідомо — може, будеш удовою, всяке може бути“, — пояснив зірка.

Оксана Білозір та Роман Недзельський / © facebook.com/oksana.bilozir

За словами Романа, рішення про розлучення було остаточним, попри всі його спроби відтермінувати цей крок. Нині колишнє подружжя не підтримує тісного спілкування, а кожен із них має власне бачення причин розриву. І додає, що деякі слова Оксани в нещодавньому інтерв’ю Гордону відрізнялися від реальності.

«Нічого не хочу спростовувати, але 80% з того, що я почув в останньому абзацику Діми, то це є неправда. Але доводить щось… Ми в розвідці ніколи не повертаємося назад. Спочатку мене це демотивувало дуже сильно, бо це заради чого я пішов воювати. Мене підкосило. Єдине заради чого живу — мама й молодший син», — додав військовослужбовець.

Оксана Білозір розлучення — що відомо про чоловіків зірки

В особистому житті Оксани Білозір було два шлюби. Її першим чоловіком став відомий композитор і засновник ВІА «Ватра» Ігор Білозір. У подружжя народився син Андрій, однак сім’я розпалася ще до трагічної смерті музиканта.

Другий шлюб співачка уклала з музикантом і продюсером, а тепер військовим Романом Недзельським. Разом вони прожили понад три десятиліття та виховали сина Ярослава. Про офіційне розірвання стосунків стало відомо у 2023 році — саме тоді Білозір подала на розлучення в судовому порядку, поки її чоловік проходив військову службу. Згодом артистці почали несподівано приписувати третій шлюб, але вона остаточно розкрила правду у заяві.