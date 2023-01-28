Ексчоловік Памели Андерсон заповідав їй 10 мільйонів доларів після двох тижнів шлюбу

Американська акторка та модель Памела Андерсон отримає 10 мільйонів доларів у спадок від колишнього чоловіка, кінопродюсера та перукаря Джона Пітерса.

Зірка та продюсер були у офіційному шлюбі усього два тижні, проте це не завадило 77-річному Пітерсу додали ексдружину до свого заповіту.

У інтерв'ю Variety Джон зізнався, що завжди мав теплі почуття до Памели, саме тому вирішив залишити чималу суму їй після своєї смерті. Як розповів Пітерс, до цього зірка навіть і гадки не мала, що потрапила у заповіт продюсера.

Фото: Associated Press

"Я завжди любитиму Памелу, вона назавжди в моєму серці. Насправді я залишив їй 10 мільйонів доларів у своєму заповіті. А вона цього навіть не знає. Ніхто цього не знає. Я просто говорю це вперше з вами. Я, мабуть, не маю говорити це. Тож це для неї, потрібно їй це чи ні", - сказав Пітерс.

Стосунки Памели Андерсон та Джона Пітерса розпочалися 1989 року після їхнього знайомства на вечірці Playboy. Тоді пара зустрічалася усього декілька місяців. Після тривалого розриву Памела та Джон поновили стосунки наприкінці 2019 та за декілька місяців взяли офіційний шлюб. Втім, він тривав усього два тижні.

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