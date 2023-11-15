Ексчоловік путіністки Єгорової Мухарський пояснив, чому він не на фронті, та послав на х*й своїх дітей

Шоумен відсвяткував 55-річчя і підвів підсумки свого життя за цей період.

Ексчоловік ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, письменник та шоумент Антін Мухарський відсвяткував день народження.

14 листопада артисту виповнилося 55 років. З цієї нагоди Мухарський залишив розлогий пост у своєму Facebook, в якому відбив підсумки свого життя за цей період.

Зокрема, пригадав шоумен своє коріння та розповів, що в його венах тече кров декілька національностей:

"Я просто платіновий блондін. Корінний киянин. За маминою лінією скоріше росіянин, за татовою - конкретний поляк, в підсумку - модерний українець, котрий самотужки, за волосся у носі витягнув себе з жопи світу - колишнього СРСР", - зізнався Антін.

Антін Мухарський

Розповів Мухарський й про те, чому не воює на передовій і згадав, як на початку повномасштабної війни пішов до тероборони:

"На початку війни пішов у Васильківську тероборону. Мріяв убити смокаля, але замість того ледь не вбив СБУшника, який разом з побратимами їхав брати російську ДРГ. Це називається "френдлі фаєр". Пойняв одне: на війні дуже страшно. Тому волонтерю. Чого тільки не зробиш, щоб в окоп не лізти. Разом з дружиною зібрали на потреби ЗСУ понад 7 мільйонів гривень. Воювати - сцю. Через те дуже морально потерпаю", - зізнався Мухарський. Втім додав, що його дуже підтримує дружина Єлизавета Бєльська:

"Але дружина заспокоює. Каже: "Кожен на своєму місці з максимальним КаКаДе (коефіцієнтом корисної дії) працює для армії і буде нам перемога". Я кохаю дружину, навіть більше ніж лежати на дивані, підвищуюючи власний какаде. Знаю одне – п*здіти з диванів про різні фронти навчилися всі. Піти ж на єдиний - здатні справжні Герої", - підсумував Мухарський.

Антін Мухарський з дружиною Єлизаветою

Згадав він й своїх нащадків, яких в нього аж п'ятеро. До речі, трьох дітей шоумен має від ведучої, зрадниці Сніжани Єгорової. І ще двох доньок від попередніх стосунків. Втім, за словами Мухарського, ні з ким з дітей він не спілкується:

"Діти зі мною не спілкуються. Їх у мене п'ятеро! Для одних тато - фашист-бандерівець. Для інших – х*й знає шо..." -пояснив Антін.

Сніжана Єгорова з дітьми від Антіна Мухарського (по центру) і доньками від попереднього шлюбу (по боках)

Попри це, Антін Мухарський зазначає, що життя прекрасне і чим старшим він стає, тим краще відчуває це. Шоумен закликав цінувати і берегти життя:

"Досить вбивати себе алкоголем, наркотиками, цигарками, злістю, заздрістю, чорноротістю. Щодня шануйте тих, хто віддав найцінніше, аби українці в усьому світі могли возити через кордон контрабандне сало, п*здіти у Facebook про нарощення нігтів, корекцію губ та модні шмотки, куплені на вагу в німецьких секонд хендах. Найпростіші речі інколи коштують найдорожче", - зазначив Антін.

Не забув Мухарський подякувати батькам за життя, а зі своїми дітьми, судячи з допису, припинив будь яке спілкування:

"Дякую за життя мамі, тату (який вже два роки дивиться на нас з небес), за науку дітям, які послали мене на х*й перш, ніж я послав їх (кажу щиро - молодці - бо так мені менше мороки). За тепло і дитячі спогади - рідному брату, близьким родичам, про дні народження яких я часто забуваю (але люблю всіх без винятку), шкільним, студентським та армійським друзям.., та й взагалі всім, у кого вчився, ким надихався, кого ненавидів і любив", - додав Мухарський.

Антін Мухарський з дружиною Єлизаветою

Не забув зізнатися у коханні Антін й любій дружині Єлизаветі Бєльській, з якою разом вже 10 років. До речі, подейкують, що саме Бєльська зруйнувала шлюб Мухарського зі Сніжаною Єгоровою.

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