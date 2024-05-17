Ексчоловік путіністки Єгорової Мухарський висловився про її позицію та спробу його отруїти

Ексчоловік ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, письменник та шоумен Антін Мухарський зізнався, як ексобраниця намагалася йому помститися.

Так, своїми роздумами з приводу колишньої Мухарський поділився у розлогому дописі у Facebook. Зокрема, шоумен пригадав, як у шлюбі з путіністкою вона пропонувала йому переїхати до Росії та заробляти криваві рублі.

"Дружина (яскрава телеведуча) вигризає мозок: "Навіщо тобі це все? Люди з тебе насміхаються. Не будь ідіотом, давай поїдемо до Москви! Там краще платять, а українці бідні й дурні. Хочеш бути схожим на них?", - поділився шоумен.

За словами Антіна, згодом Сніжана стала "коханкою" Іллі Ківи, щоб скористатися його на той момент статусом депутата й сфальсифікувала підписи у справах проти нього. І додав, що за такою ж схемою зрадниці вдалося вивезти їхніх трьох неповнолітніх дітей за кордон.

"Колишня дружина стає коханкою Ківи, щоб мати змогу помститися "нацику, який зійшов з глузду". Через контрольовані суди на тебе відкривають купу справ за підробними виконавчими приписами... За пів року до війни колишня дружина за підробними документами вивозить до Туреччини трьох неповнолітніх дітей", - наголосив артист.

Антін Мухарський і Сніжана Єгорова

Сам Мухарський зізнається, що наразі з дружиною Єлизаветою також перебуває за кордоном, де їх ледь не звели зі світу.

"Виїжджаю з України як батько чотирьох неповнолітніх дітей. В Туреччині нас з Лізою намагалися отруїти, що підтвердила токсикологічна експертиза. Один "шанувальник" подарував пляшечку "освяченого червоного винця з Афону". Ми зробили по ковтку – нас ледве відкачали. Справа й досі висить в турецькій прокуратурі. Звернулися до наших силових структур. "Шанувальник" виявився людиною з 4-ма паспортами, що працює на ФСБ", - приголомшив актор.

Антін Мухарський з дружиною Єлизаветою / Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Нагадаємо, раніше путіністка Сніжана Єгорова визвірилася на свою старшу доньку Стасю Ровінську. Палкій прихильниці тероризму не сподобалося, що її рідна людина розповідає правду про окупацію українських територій. Тому зрадниця сама взялася розповідати про справжнє "життя мрії" родичів в окупації.

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