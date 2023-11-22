Ексчоловік путіністки Єгорової здивував, чим заробляє на життя їхня старша донька в США

Стася Ровінська разом з чоловіком і дітьми переїхала до США з початку війни.

Ексчоловік ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, режисер Семен Горов продовжує розповідати про життя їхніх доньок у США.

Нещодавно Горов ділився, як в Штатах облаштувалася молодша донька експодружжя Саша. Тепер зірковий батько зізнався, як в Америці живеться їхній старшій доньці Стасі Ровінській.

В Україні Стася була справжньою зіркою. Вона знімалася в кіно та була ведучою проєкту "Твій день". Втім, з початку повномасштабного вторгнення Стася зі своїм чоловіком і трьома дітьми емігрувала до Нью-Йорку. За словами Горова, родині було непросто, оскільки Ровінська вмить втратила все на новому місці.

Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Режисер розповів, що наразі донька багато працює. Зокрема, вона викладає у школі й проводить благодійні заходи. До того ж Горов зазначив, що чоловік Стасі також знайшов собі роботу.

"Вона почала все з нуля, але молодець, справляється. Багато працює, веде благодійні концерти, збирає гроші, викладає українську мову в школі. І Ярослав, її чоловік, знайшов роботу", - поділився Семен Горов з oboz.ua.

Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Наразі ексчоловік Єгорової задоволений досягненнями доньчиної родини. Він зазначив, що завдяки деяким рисам Стасі, він дуже вірить у їхнє світле майбутнє за кордоном.

"Я дуже вірю в їхню родину, впевнений, що все в них буде добре. Моя Стася – боєць за характером, дуже сильна", - додав ексчоловік Єгорової.

Нагадаємо, раніше український режисер Семен Горов ділився, як одного разу побився з російським актором Олексієм Паніним. Це сталося 2010-го року на знімальному майданчику проєкту "Зірка+Зірка".

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