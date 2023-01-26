Ексчоловік Шакіри Жерар Піке вперше опублікував спільне фото з новою дівчиною, яка забрала його з сім'ї

Колишній чоловік співачки Шакіри, іспанський футболіст Жерар Піке, схоже, взагалі не переймається психологічним станом ексдружини.

Поки Шак намагається прийти до тями, випускає пісні про болісне розставання з коханим, той вже з головою у нових стосунках. А днями Піке навіть наважився запостити перше, після скандального розриву з Шакірою, фото разом з новою коханою-молодичкою.

Спільний кадр з дівчиною з'явився на сторінці Піке в Instagram. На знімку футболіст ніжно притискається до коханої, а вона усміхається на камеру. Знімок Піке залишив без підпису, проте шанувальники футболіста були шоковані його поведінкою: "Мені було б соромно", "Уявіть, що ви руйнуєте своє сімейне життя з дружиною та дітьми, тому що не можете тримати свою волю у штанях", "Вона не йде в жодне порівняння з матір'ю ваших дітей".

Жерар Піке з новою дівчиною / Фото: instagram.com/3gerardpique

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років. Та минулого року пара, яка офіційно так і не оформила шлюб, розірвала стосунки. Ініціаторкою стала Шакіра. Вона заскочила свого чоловіка просто у них вдома з іншою. З'ясувалося, що Піке зраджував артистці неодноразово. Розлучницею стала 23-річна студентка Клара Чіа, з якою Піке познайомився в одному з клубів, де дівчина працювала офіціанткою.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: instagram.com/shakira

Шакіра та Жерар Піке з дітьми / Фото: Instagram.com/shakira

Після такого потрясіння Шакіра отримала одноосібну опіку над їхніми з Піке двома спільними синами і поїхала до Америки. Свій біль після зради Шакіра виплескує у піснях. Зокрема, на початку січня Шак випустила трек, у якому висміяла свого зрадливого колишнього, та побила рекорд у Мережі.

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