Його бездиханне тіло знайшли в одному з готелів.

Колишній чоловік співачки-зрадниці Анни Сєдокової – латвійський баскетболіст Яніс Тімма – скоїв самогубство в Москві.

Як повідомляють російські пропагандисти, бездиханне тіло колишнього обранця виконавиці знайшли в одному з готелів Москви, де він жив після їхнього розлучення. На заставці телефону, що лежав поруч зі спортсменом, було фото з написом "зателефонуйте Анні" та номером її мобільного. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що попередньо причиною смерті Тімма стала асфіксія.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Зазначається, що психоемоційний стан баскетболіста погіршився після розлучення з Анною Сєдоковою. Напередодні фатального дня він вітав колишню обраницю з днем народження. До слова, Сєдоковій 16 грудня виповнилося 42 роки. Тим часом Янісу Тімму було 32.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Анна Сєдокова перебувала в стосунках із баскетболістом протягом п'яти років, чотири з яких – у шлюбі. Подружжя оголосило про розлучення наприкінці осені, а 9 грудня вони офіційно розірвали стосунки.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Зазначимо, Анна Сєдокова підтримала російське вторгнення до України, залишилася жити в Москві та заробляти там криваві рублі. За проросійську позицію скандальна співачка у вересні 2022 року потрапила під санкції.

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