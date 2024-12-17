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Ексчоловік скандальної Сєдокової скоїв самогубство в Москві через тиждень після їхнього розлучення

Ексчоловік скандальної Сєдокової скоїв самогубство в Москві через тиждень після їхнього розлучення

Ексчоловік скандальної Сєдокової скоїв самогубство в Москві через тиждень після їхнього розлучення

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Його бездиханне тіло знайшли в одному з готелів.

Колишній чоловік співачки-зрадниці Анни Сєдокової – латвійський баскетболіст Яніс Тімма – скоїв самогубство в Москві.

Як повідомляють російські пропагандисти, бездиханне тіло колишнього обранця виконавиці знайшли в одному з готелів Москви, де він жив після їхнього розлучення. На заставці телефону, що лежав поруч зі спортсменом, було фото з написом "зателефонуйте Анні" та номером її мобільного. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що попередньо причиною смерті Тімма стала асфіксія.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма / ©
Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Зазначається, що психоемоційний стан баскетболіста погіршився після розлучення з Анною Сєдоковою. Напередодні фатального дня він вітав колишню обраницю з днем народження. До слова, Сєдоковій 16 грудня виповнилося 42 роки. Тим часом Янісу Тімму було 32.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма / ©
Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Анна Сєдокова перебувала в стосунках із баскетболістом протягом п'яти років, чотири з яких – у шлюбі. Подружжя оголосило про розлучення наприкінці осені, а 9 грудня вони офіційно розірвали стосунки.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма / ©
Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Зазначимо, Анна Сєдокова підтримала російське вторгнення до України, залишилася жити в Москві та заробляти там криваві рублі. За проросійську позицію скандальна співачка у вересні 2022 року потрапила під санкції.

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