Його бездиханне тіло знайшли в одному з готелів.
Колишній чоловік співачки-зрадниці Анни Сєдокової – латвійський баскетболіст Яніс Тімма – скоїв самогубство в Москві.
Як повідомляють російські пропагандисти, бездиханне тіло колишнього обранця виконавиці знайшли в одному з готелів Москви, де він жив після їхнього розлучення. На заставці телефону, що лежав поруч зі спортсменом, було фото з написом "зателефонуйте Анні" та номером її мобільного. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що попередньо причиною смерті Тімма стала асфіксія.
Зазначається, що психоемоційний стан баскетболіста погіршився після розлучення з Анною Сєдоковою. Напередодні фатального дня він вітав колишню обраницю з днем народження. До слова, Сєдоковій 16 грудня виповнилося 42 роки. Тим часом Янісу Тімму було 32.
Анна Сєдокова перебувала в стосунках із баскетболістом протягом п'яти років, чотири з яких – у шлюбі. Подружжя оголосило про розлучення наприкінці осені, а 9 грудня вони офіційно розірвали стосунки.
Зазначимо, Анна Сєдокова підтримала російське вторгнення до України, залишилася жити в Москві та заробляти там криваві рублі. За проросійську позицію скандальна співачка у вересні 2022 року потрапила під санкції.
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