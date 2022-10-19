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Ексчоловік Слави Камінської неочікувано приїхав до неї та дітей в Нідерланди

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Ексчоловік Слави Камінської неочікувано приїхав до неї та дітей в Нідерланди

Фото: instagram.com/babaslavka

Едгар Камінський приїхав, аби побачитися з дітьми.

Ексчоловік співачки Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський неочікувано приїхав до Нідерландів, де наразі артистка перебуває з їхніми маленькими дітьми.

Так, у себе на сторінці в Instagram Камінський розмістив фото та відео, як проводить час з дітьми. Родина погуляла містом, а також поїздила на велосипедах. Так от Едгар показав, як відвіз доньку та сина до школи.

Ексчоловік Слави Камінської з дітьми / © instagram.com/edgar_kaminskyi
Ексчоловік Слави Камінської з дітьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi
Ексчоловік Слави Камінської з дітьми / © instagram.com/edgar_kaminskyi
Ексчоловік Слави Камінської з дітьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Час цінніший за подарунки. Життя кожного з нас змінилось. Раніше перед зустріччю з дітьми перевіряв затори на вулицях Києва, обираючи коротший шлях, тепер обираю авіасполучення. "Тату, ти відведеш мене до школи? Правда, правда? Я про це мріяла!" - діти також починають цінувати нематеріальні речі. Погляди на життя стають простішими, обрана мета міцнішою. Перебуваючи в постійних думках, спогадах та порівняннях з минулим - вам буде болісно. Так як раніше вже не буде, однак може і буде краще", - підписав кадри з дітьми Камінський.

Тим часом Слава Камінська не втратила нагоди, аби прокоментувати фото з ексчоловіком та дітьми: "В нас найкращий тато. Його обрала мама, а він – колись маму. Але в нас геніальні діти! І нехай всі сруть одне одного під час розлучення, а я буду тобі завжди по всьому кохати і буду вдячна за наших дітей", - написала Слава.

Зазначимо, що Слава та Едгар Камінські розлучилися 2019 року після п'яти років шлюбу. У експодружжя двоє спільних дітей – 7-річний син Леонард та 6-річна донька Лаура.

Нагадаємо, що днями Слава Камінська емоційно звернулася до своїх хейтерів та пояснила, чому вирішила зараз жити за кордоном. Співачка зазначила, що не хотіла їхати з України, однак була вимушена це зробити задля дітей. Також артистка додала, що за всі ці роки важко працювала і тепер має право дати своїм дітям спокійне та безпечне життя в іншій країні.

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Дата публікації
Перегляди
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