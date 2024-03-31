Ексчоловік Слави Камінської показався з їхніми підрослими дітьми під час відпочинку за кордоном

Ексчоловік співачки Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський, показав, як проводить час за кордоном з помітно підрослими сином Леонардом і донькою Лаурою.

Так, ексобранець співачки вирушив на відпочинок разом з дітьми. У своєму фотоблогу усміхнений Едгар з сином і донькою показався на тлі пальм і написав, що за весь час відпустки вони наділили його новою силою перед роботою. І також привітав усіх, хто святкує Великдень 31 березня, зі святом.

Едгар Камінський з дітьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Відпустка добігла кінця. Ці дві найпрекрасніших людини на Землі наповнили мене своєю енергією, і тепер я абсолютно готовий поринати у роботу. Ми бажаємо усім щасливого Великодня. Нехай буде мир, спокій і процвітання", - написав під дописом Камінський.

Днями раніше ексчоловік артистки також ділився кадрами з дітьми, як вони чистять з ним зуби. І порівняв цей процес з тим, яким він був сім років тому.

Едгар Камінський з дітьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Едгар Камінський з дітьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Постійність – ключ до успіху", - зазначив Едгар.

До слова, де саме минула відпустка родини, Едгар не розсекретив. Втім, відомо, що хірург виїхав з України і вже тривалий час мешкає та працює в Італії.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько показала свою помітно підрослу 14-річну доньку, яку привітала з особливим святом.

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