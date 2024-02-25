Ексчоловік Соломії Вітвіцької неочікувано відреагував на її фото з новим коханим

Ексчоловік ведучої ТСН на "1+1 Марафон" Соломії Вітвіцької, режисер Влад Кочатков неочікувано відреагував на її фото з новим коханим.

Так під селфі Вітвіцької з її новим обранцем, яке зірка запостила в Instagram, її колишній чоловік написав коментар, яким зворушив прихильників Соломії. Кочатков зазначив, що Соломія заслуговує на щастя і побажав їй неймовірного кохання:

“Ти гідна бути щасливою 100%. Бажаю миру в серці та любові!” - написав колишній чоловік Вітвіцької.

Ексчоловік Соломії Вітвіцької відреагував на її нового коханого / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, що Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков одружилися 2013 року. Пара пробула у шлюбі протягом восьми років. Та 2021 року ведуча приголомшила новиною, що вони з Кочатковим вирішили розлучитися. Згодом Соломія зізналася, що стосунки дали тріщину ще за рік до цього. Подружжя намагалося врятувати шлюб за допомогою спеціаліста, але, на жаль, не вийшло. Втім, ексзакоханим вдалося зберегти дружі стосунки.

Соломія Вітвіцька з ексчоловіком Владом Кочатковим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

У листопаді 2023 року Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владом Кочатковим зізналася, що вже не самотня. Втім певний час зірка тримала обранця у таємниці. Сьогодні, 25 лютого, ведуча розсекретила коханого - ним став військовий ЗСУ Олексій Ситайло. Вітвіцька у фотоблогу розмістила перше фото з коханим і привітала його з днем народження.

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