Ексчоловік співачки Sia влаштував гучний скандал: вимагає від зірки через суд захмарну суму щомісяця

Колишній чоловік австралійської співачки Sia, 47-річний Деніел Бернард, подав до суду через взаємини з дружиною.

Так, ексчоловік виконавиці вимагає призначити йому щомісячні аліменти в розмірі 250 тисяч доларів. Як зазначено в судових документах, пише BBC, Деніел наполягає, що йому потрібні ці кошти, аби "підтримувати розкішний і висококласний спосіб життя, до якого він звик у шлюбі зі співачкою".

Бернард пояснив, що повністю фінансово залежав від Sia, оскільки залишив свою медичну кар’єру, щоб допомагати дружині у невеликому бізнесі. У шлюбі, за його словами, вони щомісяця витрачали понад 400 тисяч доларів на приватні літаки, відпочинок, ресторани та персонал.

"Ми ніколи не рахували гроші", — заявив Бернард у своїх промові.

Він додав, що наразі не має змоги повернутися до лікарської діяльності, адже для цього необхідні декілька років повторного навчання та іспити, щоб поновити сертифікацію.

Варто зазначити, співачка Sia, справжнє ім’я якої — Сіа Кейт Ізабель Ферлер, подала на розлучення з Бернардом у березні 2025 року, вказавши "непримиренні розбіжності". Подружжя прожило у шлюбі трохи більше року — вони одружилися в грудні 2022-го, а у березні 2024-го оголосили про розрив. У колишнього подружжя є спільний півторарічний син.

Колишній чоловік співачки також вимагає, щоб Sia оплачувала його юридичні витрати та послуги фінансових експертів. Сама артистка поки що не коментувала ситуацію.

