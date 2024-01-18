Ексчоловік Трінчер неочікувано заявив, що має почуття до неї, і заговорив про відновлення стосунків

Український блогер Олександр Волошин неочікувано заявив, що в нього знову почали з'являтися почуття до своєї колишньої дружини, співачки Анни Трінчер.

В ефірі "Він вона шоу" інфлюенсер пояснив, що перегорів до артистки через свій психічний розлад. За словами Олександра, Анна повністю присвятила себе, аби йому допомогти, і змінилася. Волошин припинив бачити у співачці саме ту дівчину, в яку свого часу закохався. Однак після розлучення Трінчер змінилася та почала більше уваги приділяти саме собі.

"Ми розійшлися через мій психічний розлад. Аня повністю всю себе вклала в те, щоб відновити мене, і забула про себе. Тобто частково втратила себе. Зараз я вже бачу, що через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити", - прокоментував блогер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Волошин говорить, що знову бачить у Трінчер ту дівчину, в яку закохався, тому в нього починають з'являтися почуття до неї. Блогер припускає, що, можливо, вони відновлять свої стосунки та будуть разом.

"Я знову бачу її тією, якою вона була. Я не буду голосно заявляти, але я бачу ту дівчину, якій я освідчувався. У мене щось знову з'являється всередині. Може, варто (відновити стосунки – прим. ред.)... Я не знаю, як воно буде далі", - додав Волошин.

Анна Трінчер та Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Анна Трінчер бачила висловлювання свого колишнього чоловіка. Щоправда, артистка не стала коментувати його слова. Вона лиш зазначила, що сподівається, що її історія комусь буде в нагоді та прикладом, як варто поводитися в стосунках, а як не варто.

"Я сподіваюся, що історія моєї кризи і власної трансформації стане для вас дуже повчальною. Дівчата, робимо висновки, вчимося на чужих помилках", - висловилася Анна.

Допис Анни Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно ведучий Слава Дьомін висловився про особисте життя співачки Віки Смеюхи. Шоумен натякнув, що артистка не самотня та перебуває у щасливих стосунках.

Читайте також: