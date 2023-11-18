Молодша донька скандальної ведучої-путіністки Сніжани Єгорової та українського режисера Семена Горова Олександра вже протягом багатьох років мешкає у США.

Як дівчина облаштувалася у Сполучених Штатах і чим там займається розповів колишній чоловік одіозної Єгорової, український режисер Семен Горов.

Так, на відміну від старшої сестри Стасі Ровінської, яка принципово всюди заблокувала маму, яка підтримує Путіна, Саша продовжує спілкуватися з мамою.

Сніжана Єгорова з донькою Олександрою від Семена Горова

В Америці молодша донька Єгорової та Горова встигла вийти заміж за музиканта гурту Golden Animals Томмі Ейзнера, який старший від неї на 12 років. А нещодавно вони придбали будинок у передмісті Лос-Анджелеса. Про це режисер розповів oboz.ua

Донька Сніжани Єгорової та Семена Горова Олександра з чоловіком / Фото: instagram.com/sashayegorova

"З чоловіком Саші особисто ще не бачився. Його звуть Том, він американець. Пише музику, фотографує. Довгий час вони жили в Лос-Анджелесі, а зараз купили будинок у передмісті. Думаю, що взяли під виплату, там усі так роблять. Тепер мешкають у мальовничому місці – каліфорнійській пустелі", - поділився зірковий батько.

Семен Горов з донькою від Сніжани Єгорової Сашею

Донька Сніжани Єгорової та Семена Горова Олександра / Фото: instagram.com/sashayegorova

Він додав, що Олександра знімається в кіно і бере участь у зніманнях як модель. У них з чоловіком вдома є студія, де він пише альбом, а вона йому допомагає.

Також Горов зізнався, що його донька дуже переживає через події в Україні та навіть хотіла приїхати і якось допомогти, втім батько порадив залишатися в США:

"Думала, чим може бути корисною щось знімати, допомагати. Я не те, що її відмовляв – не радив. По-перше, складна дорога, по-друге, є що робити і там", - пояснив Горов.

Зазначимо, що 2014 року Олександра Єгорова переїхала у США, де навчалася у Каліфорнії в школі акторської майстерності Лі Страсберга. Свого часу її випускниками стали Андежліна Джолі, Аль Пачіно, Роберт Де Ніро та Мерилін Монро.

Сніжана Єгорова і Семен Горов зі старшою донькою Стасею

Старша донька Семена Горова та ведучої-зрадниці Сніжани Єгорової Стася Ровінська з родиною теж мешкає в США, у Нью-Йорку. У серпні цього року Стася та Олександра вперше за шість років зустрілися у Сполучених Штатах і поділилися зворушливими спільними фото.

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