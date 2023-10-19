Ексчоловік Євгенії Емеральд назвав її шльондрою, пригрозив застрелити і відрізати руки

Українська захисниця Євгенія Емеральд вперше оприлюднила приголомшливу переписку зі своїм ексчоловіком, військовим Євгеном Стипанюком, де він їй погрожує вбивством та забрати їхню піврічну доньку.

Від вересня Емеральд натякала фанам, що у її стосунках з чоловіком не все гаразд, однак прямо не говорила, що сталося. Тож тепер Євгенія набралася сміливості і на сторінці в Instagram опублікувала скріни переписок зі Стипанюком, де він її обзиває та навіть погрожує вбивством:

"Я – Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але, в першу чергу я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. У цьому відео я хочу продемонструвати на власному прикладі, до чого призводить страх та слабкість перед кривдником. Тут ви побачите лише частину розмов та погроз з боку мого колишнього чоловіка, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, в якій небезпеці знаходяться жінки, які продовжують терпіти", - підписала відео Емеральд.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком Євгеном Стипанюком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

У переписці ексчоловік Євгенії, зокрема, " не погрожує, а попереджає" її, що якщо хтось з інших чоловіків візьме на руки його доньку, він підірве і Євгенію, і того чоловіка, або застрелить, або "відріже руки". Також Стипанюк говорить, що встановить стеження за Емеральд.

Євгенія Емеральд шокувала, як ексчоловік погрожує її вбити

У голосових повідомленнях Євген звинувачує ексдружину у зрадах і називає шльондрою.

Зазначимо, що Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк познайомилися на фронті. У жовтні минулого року на передовій вони зіграли весілля. У квітні цього року Емеральд народила Стипанюку доньку, яку назвали Афіною.

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк одружилися на фронті минулого року / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

У квітні цього року Євгенія Емеральд народила доньку / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Тиждень тому Емеральд офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком.

Читайте також: