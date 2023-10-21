Ексчоловік Євгенії Емеральд погрожує оприлюднити їхнє домашнє порно: "Дізнаємось, як працювала губами"

Захисниця Євгенія Емеральд поділилася новими приголомшливими подробицями гучного скандалу з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Емеральд розповіла, що її колишній має намір оприлюднити їхнє домашнє порно. Євгенія показала скріни і стверджує, що коментарі з погрозами пише саме Стипанюк, який створив спеціально новий акаунт.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Захисниця зазначила, що ці еротичні відео Стипанюк хоче подати як доказ того, що вона йому зраджувала з іншими чоловіками:

"Всі ми дорослі люди і не дивно, що в нас є збережені інтимні відео за участі чоловіка або дружини. Тому нічого дивного в їхньому існуванні немає. Дивно лише, що Стипанюк ладен похизуватись на всю країну однією з інтимних частин свого тіла, аби підставити мене і звинуватити, що на відео інший чоловік. Я знала, що буде брудно, я була до цього готова. Я знала, що Євген Стипанюк буде маніпулювати нашими домашніми відео, які були зроблені під час того, як я була у шлюбі. Я перепрошую, всі ми не святі, я теж не свята. Це було моє особисте життя. Тому викладати це і казати, що я з кимось зраджувала, мені просто смішно. Якщо ця людина це зробить, він принизить лише себе, не мене. Мені соромитися нема чого", - прокоментувала наміри колишнього Емеральд.

Також вона розсекретила, що, виявляється, Стипанюк й інших своїх дівчат фільмував на відео в процесі інтимної близькості. Євгенія стверджує, що він знімав так, аби його там видно не було.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Приголомшила Емеральд і зізнанням про те, що Стипанюк її зраджував, поки вона була вагітною. Захисниця попросила дівчат, у яких був секс з її вже колишнім чоловіком під час їхнього шлюбу, звернутись до неї і пообіцяла анонімність.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд показала авто, яке її ексчоловік придбав на військові гроші у у вересні цього року. Також захисниця розповіла, як Стипанюк обманув свого сина від ексшлюбу і показала першу дружину Євгена.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Зазначимо, що Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк одружилися 14 жовтня минулого року на фронті у Харківській області. Зи тиждень після весілля захисниця оголосила, що вагітна. У квітні цього року на світ з'явилася донька експодружжя Афіна.

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