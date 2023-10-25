Ексчоловік Євгенії Емеральд вперше прокоментував скандал і звинувачення в зґвалтуванні

Євген Стипанюк зазначив, що зараз не має часу реагувати на конфлікт.

Колишній чоловік захисниці Євгенії Емеральд, захисник Євген Стипанюк вперше прокоментував скандал, який розгорівся навколо нього.

Як відомо, Емеральд звинувачує колишнього у домашньому насильстві, погрозах і шантажі. Ба більше, знайшлися й інші жінки, які підтвердили, що Стипанюк поводився з ними так само. Весь цей час чоловік мовчав і ніяк не відповідав на закиди колишньої дружини.

Євгенія Емеральд з ексчоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Та, врешті, захисник порушив мовчання і відреагував на звинувачення. За словами Стипанюка, він зараз, як військовий зосереджений на перемозі України. А після, сказав Євген, можливо, люди дізнаються правду:

"Вибачте, що відповідаю із запізненням. Був на бойовому завданні. Дякую вам за бажання почути іншу думку. Але зараз мій пріоритет – це перемога України, що я, як солдат, зараз роблю. Можливо, колись після перемоги ви дізнаєтеся правду про те, що насправді сталося", - відповів Стипанюк у коментарі каналу "Україна сьогодні".

Ексчоловік Євгенії Емеральд вперше прокоментував скандал

Нагадаємо, що раніше Євгенія Емеральд показала колишнього чоловіка Євгена Стипанюка в романтичному реаліті-шоу, в якому він брав участь шість років тому. Тоді від головної героїні проєкту Стипанюк отримав відмову і пожалівся, що витратив на їхнє побачення гроші, які йому ніхто не поверне.

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