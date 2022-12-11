Ексчоловік зрадниці Ані Лорак Мурат пояснив, чому не виїхав з України: "Я люблю цю країну"

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу відповів на запитання багатьох його друзів та близьких, чому він не поїхав з України.

Як відомо, Мурат є громадянином Туреччини, втім останні років 10 він мешкав та будував бізнес в Україні. З початком повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни, Налчаджиоглу залишився тут.

"Мене дуже часто запитують близькі, родичі, друзі, а я їм відповідаю: а де я мушу бути? У нашої національності, в нашій релігії є слово таке стосовно де ти маєш бути. У нас говорять так: твоя батьківщина не де ти народився, а де ти живеш, де ти почуваєшся вільно, справжньою людиною і живеш з честю. Тому, я почуваюся тут саме такою людиною", - пояснив Мурат.

Він також зізнався у коханні до України і наголосив, що йому не притаманно тікати з країни, у якій війна, де за мирних часів він почувався добре:

"Це не означає, мене всі тут знають, або я чимось займаюсь тут. Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут за хороших часів, і коли щось не добре йде - тікати, їхати, це не мій стиль. Тому я тут і буду тут", - сказав Налчаджиоглу.

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу / Фото: facebook.com/AniLorak

Громадянин Туреччини Мурат Налчаджиоглу виявився більшим патріотом України, аніж його скандальна ексдружина, співачка родом з Чернівецької області Ані Лорак. Як відомо на момент, коли Росія вторглася на територію України, Лорак мешкала та працювала в країні-терористці. Артистка жодним чином не проявила свою позицію, не засудила дії кривавого диктатора Путіна. Ба більше, залишилася в Росії і продовжила там свою творчість. Лорак та Налчаджиоглу розлучилися на початку 2019 року.

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