Ексчоловіка Ані Лорак на тлі чуток про розлучення засвітився в обіймах з іншою у новорічну ніч

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу, разом з донькою Софією відсвяткували Новий рік у цікавій компанії.

Бізнесмен разом з донькою полетіли з Туреччини до ОАЕ, щоб зустріти там свято. До слова, їм вдалося зібрати велику компанію. Зокрема, Новий рік з ними розділили друзі Налкакиоглу та ще одна дівчина-українка.

Мурат Налкакиоглу відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Так, у своєму фотоблогу ексчоловік Лорак опублікував доволі неоднозначну світлину з донькою та незнайомкою. На світлині видно, як Мурат ніжно обіймає Софію. І у цей же час він міцно притискає до себе дівчину на ім'я Анастасія. Вона виявилася українкою, яка також приїхала відсвяткувати Новий рік у Дубай. Про дівчину відомо, що вона нещодавно почала свою музичну кар'єру й також позиціонує себе як модель.

Мурат Налкакиоглу відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Ба більше, у новорічну ніч парочка запостила кадри з одно й того ж готельного комплексу й заінтригувала фанів.

Мурат Налкакиоглу відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Доволі провокативні кадри на тлі чуток про розлучення Мурата з українкою Лілією Реус лише підлили олії у вогонь. Втім, і досі бізнесмен відмовчується стосовно того, що ж відбувається в його особистому житті.

До того ж Налкакиоглу показав декілька кадрів з донькою. Батько поділився, як вони з Софією бавилися та робили кумедні фото у ліфті з його друзями напередодні свята.

Мурат Налкакиоглу відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу відсвяткував Новий рік / Фото: instagram.com/muratnalca

Нагадаємо, нещодавно інсайдер припустив, що могло стати причиною розлучення Мурата Налкакиоглу з його другою дружиною.

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