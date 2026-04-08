Ексчоловіка Яни Глущенко заскочили із загадковою красунею: Олег розкрив правду про їхні стосунки

Олег Збаращук і Ефа / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Реклама

Колишній чоловік української акторки та ведучої Яни Глущенко — продюсер Олег Збаращук — несподівано з’явився на публіці із загадковою дівчиною.

Обидва з’явилися на червоному хіднику концерту «Мій Music Hall». Тож журналістка Анна Севастьянова не втратила нагоди поцікавитися, ким усе ж таки є супутниця продюсера. Втім, інтрига протрималася недовго. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Збаращук одразу спростував романтичний підтекст їхньої появи й без жодних інтриг заявив, що це його підопічна. Сценічне ім’я дівчини Ефа, а він — її продюсер.

«Ця прекрасна дівчина — це Ефа. Я її продюсер. У нас вийшов уже сьомий сингл. За Ефою майбутнє», — наголосив продюсер.

Реклама

Схоже, після розлучення ексчоловік Глущенко повністю занурився у роботу та нові творчі проєкти. За словами Збаращука, наразі він зосереджений на продюсуванні та розширенні музичних горизонтів. Окрім співпраці з гуртом «ТІК», він активно просуває нові імена.

Ба більше, нещодавно сам Олег на своїй сторінці в Instagram неочікувано заспівав із Ефою. Продюсер не виключає, що у майбутньому, можливо, й сам активніше розвиватиме співочу кар’єру за умови, що «з’явиться час і натхнення».

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА заборонила виступати ПАВЛІКУ через його дружину та де зараз Софія РОТАРУ