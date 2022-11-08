Ексчоловіка Шакіри після втрати опіки над дітьми заскочили в обіймах 23-річної копії співачки

Колишнього чоловіка співачки Шакіри, футболіста Жерара Піке, заскочили в обіймах 23-річною копії співачки.

На відео, яке швидко поширилося Мережею, Піке обіймався та цілувався із 23-річною студенткою Кларою Чіа, яка є молодою копією співачки.

Схоже, що закохані більше не приховують свої стосунки від публіки, адже дівчина прийшла провідати Жерара після матчу на стадіоні "Барселони" та мило спілкувалася з футболістом на трибуні в оточенні його колег.

El primer beso de @3gerardpique tras el homenaje



❤️ El central compartió este día tan especial con sus seres queridos



Imagen @Gol



#DirectoGol pic.twitter.com/huKShvxHB5 — Directo Gol (@DirectoGol) November 5, 2022

Дехто з користувачів у Мережі припустив, що дівчина вагітна, адже під об'ємним одягом у неї трохи виднівся ледь округлий живіт.

Після розставання футболіста та співачки з'явилися чутки, що саме Клара зруйнувала стосунки пари. Дівчина працювала офіціанткою в одному з клубів, де і зустрілася з Піке. Потім, як кажуть джерела, футболіст влаштував коханку до однієї зі своїх компаній.

Нагадаємо, що за рішенням суду Жерар Піке втратив опіку над двома синами, 9-річним Міланом та 11-річним Сашою. Після довгих суперечок з адвокатами суд став на сторону співачки.

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