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Ексчоловіка Шакіри Жерара Піке освистали на вечірці у Мадриді та змусили слухати пісню співачки

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Ексчоловіка Шакіри Жерара Піке освистали на вечірці у Мадриді та змусили слухати пісню співачки

Жерар Піке та Шакіра / Фото: Associated Press

Спортсмен зіткнувся з фанами колишньої обраниці, які невдоволені його зрадою.

З іспанським футболістом Жером Піке стався курйозний інцидент на вечірці у Мадриді, куди він прибув з нагоди його турніру з семи команд "Ліги Королів".

У клубі, де відбувався захід, виявилося чимало прихильників його колишньої дружини, колумбійської співачки Шакіри, які не поділяють його зради артистці та нового захоплення офіціанткою Кларою Чіа.

Загалом, коли Піке вийшов на сцену з мікрофоном у руках, аби виголосили промову, натовп не дав йому сказати й слова. Всі гучно почали скандувати "Шакіра". А після цього взагалі ввімкнули пісню виконавиці Waka Waka, яка була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Ексчоловіка Шакіри Жерара Піке освистали на вечірці через його численні зради співачці

Ексчоловіка Шакіри Жерара Піке освистали на вечірці через його численні зради співачці

Врешті, Жерар Піке спробував присоромити публіку. Він з обуренням заявив, що на відміну від присутніх він чимало чого досягнув, і порадив слідкувати за власним життям.

"Я чемпіон світу, а ви ніхто, займайтеся своїм життям", - обурився Піке.

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