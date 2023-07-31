Ексчоловіка Шакіри Жерара Піке освистали на вечірці у Мадриді та змусили слухати пісню співачки

Спортсмен зіткнувся з фанами колишньої обраниці, які невдоволені його зрадою.

З іспанським футболістом Жером Піке стався курйозний інцидент на вечірці у Мадриді, куди він прибув з нагоди його турніру з семи команд "Ліги Королів".

У клубі, де відбувався захід, виявилося чимало прихильників його колишньої дружини, колумбійської співачки Шакіри, які не поділяють його зради артистці та нового захоплення офіціанткою Кларою Чіа.

Загалом, коли Піке вийшов на сцену з мікрофоном у руках, аби виголосили промову, натовп не дав йому сказати й слова. Всі гучно почали скандувати "Шакіра". А після цього взагалі ввімкнули пісню виконавиці Waka Waka, яка була офіційним гімном Чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Ексчоловіка Шакіри Жерара Піке освистали на вечірці через його численні зради співачці

Врешті, Жерар Піке спробував присоромити публіку. Він з обуренням заявив, що на відміну від присутніх він чимало чого досягнув, і порадив слідкувати за власним життям.

"Я чемпіон світу, а ви ніхто, займайтеся своїм життям", - обурився Піке.

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