Ексдівчина відомого американського репера шокувала, як він протягом 10 років знущався з неї і не давав піти

Світовий репер-магнат Шон Комбс, більш відомий як Puff Daddy чи Diddy, був звинувачений у зґвалтуванні своєї ексдівчини, R&B-співачки й танцівниці Касандри Вентури.

Після ознайомлення з відповідним судовим позовом, ВВС розповіло, що колишня дівчина реп-виконавця заявила, що десятиліттями страждала від жорстокості та насильства. Зокрема, вона наголосила, що ексобранець ґвалтував і бив її протягом десяти років.

"Після багатьох років мовчання і темряви я нарешті готова розповісти свою історію", - повідомила Вентура у заяві.

Diddy та Касандра Вентура / Фото: Associated Press

За словами співачки й танцівниці, жахлива історія почалася з моменту їхнього знайомства. Тоді Касандрі було 19, а реперу – 37 років. Її позов до суду містить детальні описи жорстокого поводження з нею.

У позові проти реп-виконавця зазначається, що він "домашній аб'юзер, який регулярно лупцював Вентуру ногами, залишаючи синці та кров на її тілі". Також ексобраниця зазначила, що її часто "примусово змушували вживати алкоголь і наркотики, щоб призвести до появи залежності й втрати контролю над життям".

На такі звинувачення адвокат і сам репер Diddy відреагували "образливо та обурливо", називаючи Касандру "шантажеркою". Вони переконані, що мета співачки – заплямувати репутацію Diddy та отримати від нього кругленьку суму компенсації.

Репер Р.Diddy / Фото: Associated Press

"Така заява була відхилена як відвертий шантаж. Вентура подала позов до суду на безпідставній основі з відвертою брехнею. Вона це робить задля того, щоб заплямувати репутацію Комбса та отримати від нього виплати", - різко висловився адвокат репера Бенджамін Брафман.

На таку приголомшливу заяву адвокат Касандри відповів зізнанням, що не так давно Шон Комбс сам запропонував ексдівчині виплату у розмірі "восьмизначної цифри, щоб змусити її замовкнути та запобігти подачі цього позову".

Diddy та Касандра Вентура / Фото: Associated Press

Наразі колишній дівчині разом з її друзями реп-виконавець погрожує розправою. Так, у позові Вентура заявила, що музикант планував "підірвати" автомобіль, який належав реперу Кіду Куді. Свого часу саме до нього він приревнував екскохану.

Втім, це ніяк не сколихнуло Касандру Вентуру. Вона пообіцяла відстоювати свої права до кінця. Принаймні, "задля інших жінок, які зіштовхуються з насильством і жорстоким поводженням у своїх стосунках".

Читайте також: