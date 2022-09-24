Ексдруг Ані Лорак Олег Боднарчук пояснив, чому вона обрала Росію: "Кому вона тут нах*р потрібна"

Так, Олег Боднарчук зізнався, що йому нелегко коментувати позицію Ані Лорак, оскільки вони були дуже добрими друзями і він не хоче мати такий вигляд, от товаришували, а тепер він її обговорює.

Втім, в інтерв'ю Аліні Доротюк Олег Боднарчук все ж таки прокоментував нещодавню заяву Лорак. Нагадаємо, що співачка-зрадниця написала, що вона за мир і сцена її життя, тобто свою чітку позицію не окреслила, однак дала зрозуміти, що залишається у Рсосії:

"Коли я прочитав цей пост, я не розумію, навіщо він, він же ж нічого не прояснює, знаєш, наче просто: "Я є, я жива". Я не можу більше знайти якогось виправдання цьому посту. Там же немає нічого нового, жодної позиції. Я коли прочитав цей пост, мені здалося, що це його написав хтось п'яний. Там якісь такі незв'язні речення. Вона сама себе загнала в такі рамки, що і мовчати і не мовчати, і сказати не сказати. І вийшла абра кадабра", - прокоментував Боднарчук.

До повномасштабного вторгнення рф до України Олег та Кароліна добре товаришували

Щодо концертного туру Європою, який Лорак хотіла дати восени, режисер також має свою думку:

"Дуже очікувано і дуже прогнозовано, що жодного туру в Європі за такої кількості українців бути не може. По-друге, незрозуміло, хто прийде на ці концерти? Росіяни, яких там нема і їх все менше і менше. Чи українці, які в принципі не можуть прийти на ці концерти. Це взагалі була дурна ідея", - вважає Боднарчук.

Олег Боднарчук та Ані Лорак / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Режисер поділився, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України, уся команда Ані Лорак покинула її і повернулася до України на батьківщину. Тож Боднарчук не виключає, що Лорак зараз сама займається своїми справами, тому у неї в діях якийсь абсурд:

"Наскільки я знаю, на другий день після початку війни 24 лютого вся команда, яка з нею працювала, а це, здебільшого, українці, просто щезла. Просто поїхала до України, до своїх рідних, на свою батьківщину. І не дивно, що зараз всіма своїми справами, напевно, вона займається особисто сама, пише ці пости, організовує концерти і, звичайно, все це має недолугий вигляд", - вважає Олег Боднарчук.

Олег Боднарчук та Ані Лорак / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Також режисер висловив думку, чому Лорак все ж таки обрала залишитися в Росії, а не повернулася, приміром, з початком війни разом з командою до України:

"Звичайно, буде правдою сказати, кому вона тут нах*р потрібна, щоб вона раз і в день військового нападу зібрала речі і приїхала до України. Ну вона ж це знає, що тут її вже прокляли 10 разів і що б вона не зробила, ніхто б її тут не прийняв. Їй би ніхто не пробачив цих сім років, за які її звинувачують, особливо в такий складний час. Тому, я так думаю, вона російська співачка українського походження…" – сказав Боднарчук.

Нагадаємо, що днями зрадниця Ані Лорак вперше відкрито озвучила свою позицію щодо війни в Україні. Лорак заявила, що вона "внє палітікі" та обрала "нести любов людям через музику". До того ж, Кароліна пригадала свого брата, який загинув під час війни в Афганістані. Співачка запевнила, що й досі не розуміє, за чиї ідеї загинула її рідна людина.

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