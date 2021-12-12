Ексдружина Алана Бадоєва показала архівні фото їхньої маленької доньки-копії себе

Жана опублікувала рідкісні світлини з Лолітою.

Телеведуча та колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва – Жанна – майже не показує сімейні фото.

Однак цього разу на неї нахлинули спогади. Так, у телефоні сформувався альбом з архівними світлинами. Тому Жанна вирішила показати у своєму Instagram деякі знімки, на яких зображена ще із маленькою донькою-копією себе.

Жанна Бадоєва з донькою / instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоєва з донькою / instagram.com/zhanna_badoeva

"Збираюся на знімання, а мій телефон надумав повідомити мені про спогади якоїсь там давнини. Дивна річ ця наша пам'ять - я не пам'ятаю, що було днями, але точно знаю, де і за яких обставин були зроблені ці фото з Ло", - поділилася ведуча.

Жанна Бадоєва з донькою / instagram.com/zhanna_badoeva

Так, Жанна говорить, що ці світлини були зроблені під час знімань одного відомого тревелшоу.

Жанна Бадоєва з донькою / instagram.com/zhanna_badoeva

Зазначимо, Жанна Бадоєва жила у шлюбі з Аланом Бадоєвим від 2003 року до 2012. Разом вони виховують спільну доньку Лоліту. Наразі телеведуча живе в Італії зі своїм третім чоловіком, Василем Мельничиним.

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