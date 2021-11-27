Ексдружина Алана Бадоєва показала їхню підрослу доньку-копію себе

Жанна поділилася знімками з Лолітою.

Телеведуча та колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва – Жанна – рідко ділиться сімейними фото.

Втім, цього разу знаменитість вирішила показати кадри зі своєю донькою Лолітою від Алана. На сторінці в Instagram вона розмістила кадр, де посеред вулиці позує в обіймах дівчинки.

Жанна Бадоєва з донькою / instagram.com/janna_badoeva

Також Жанна опублікувала архівну світлину з рідною людиною.

Жанна Бадоєва з донькою / instagram.com/janna_badoeva

"Як швидко ростуть наші діти... Мій вже дорослий підліток Ло! Між першим і другим знімками різниця... Як ви думаєте, у скільки років?" – поцікавилася вона у підписників.

У відповідь користувачі припустили, що різниця між фото приблизно 4-5 років. Також юзери не забули залишити компліменти і зазначили, що Лоліта – копія Жанни.

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Зауважимо, нещодавно Жанна Бадоєва відсвяткувала 7 річницю шлюбу з бізнесменом Василем Мельничиним. Чоловік народився у Львові, але від 11 років живе в Італії, куди забрав і свою кохану. Для Жанни цей шлюб став третім.

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