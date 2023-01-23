Ексдружина Андре Тана відверто зізналась, у яких вони стосунках залишилися після розлучення

Ексдружина дизайнера Андре Тана - Аліна Харечко – відверто розповіла про стосунки з ексчоловіком після розлучення.

Жінка поділилася, що між ними панує дружба та повага, адже вони, першою чергою, батьки для їхньої спільної донечки – Софії. Попри те, що шлюб і романтику Аліні та Андре не вдалося зберегти, вони не тримають зла одне на одного.

"Дружба і повага одне до одного. Коли можна реготати з Сонькиних відео і говорити про бізнес", - зазначила Аліна і показала їхнє архівне фото.

Андре Тан із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/alina_kharechko

Харечко також наголосила, що Андре Тан дуже турботливий батько, який зробить все можливе і неможливе, аби допомогти донечці.

"Сьогодні – він батько, який підніме весь Київ на вуха, якщо у малої знову алергія, як сьогодні", - додала Аліна.

Нагадаємо, Андре Тан та Аліна Харечко розлучилися у травні 2021 року. Причиною їхнього розриву знаменитість назвав дизайнерські амбіції ексдружини. Відтоді про особисте життя Андре Тана мало що відомо. У листопаді минулого року дизайнер заінтригував фото з ймовірною новою дівчиною, однак досі не прокоментував цю новину.

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