Ексдружина Андрія Джеджули закрутила новий роман і розкрила коханого – відомого продюсера

Колишня дружина українського ведучого Андрія Джеджули – Юлія Леус – зізналась, що більше не самотня.

Блогерка у своєму Instagram розкрила, що перебуває в стосунках. Зокрема, Леус опублікувала фото, де вона зображена з чималим букетом троянд, та зазначила, що нарешті розповість, хто став її обранцем.

Юлія Леус / Фото: instagram.com/yla__yla

Та спочатку зірка Мережі розкрила декілька фактів про коханого. Парочка познайомилася влітку минулого року, обранець Юлії багато виступає перед аудиторією, йому 28 років і він продюсер.

Юлія Леус та її коханий / Фото: instagram.com/yla__yla

Підписники одразу ж здогадалися, що це Віталій Головацький, а Леус підтвердила здогадки, опублікувавши їхнє спільне романтичне фото.

Юлія Леус із коханим / Фото: instagram.com/yla__yla

Користувачі тим часом засипали їх компліментами, а Юлії побажали бути щасливою у нових стосунках.

Юлічко, хай тобі щастить, будь кохана і щаслива!

Гарна! Будь по-справжньому щасливою!

Яка краса! Дай Боже не помилитись, щастя тобі, моя рідна!

Нагадаємо, нещодавно лідер Quest Pistols офіційно представив свою нову дівчину. Також Антон Савлєпов розкрив подробиці про їхній роман.

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