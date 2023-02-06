Ексдружина Арнольда Шварценеггера пригадала, як ридала в монастирі після розлучення з актором

Розлучення Арнольда Шварценеггера та його дружини Марії Шрайвер було одним з найгучніших у шоубізнесу, адже тривало протягом 11 років.

Нещодавно ексдружина зірки пригадала, як переживала цей період свого життя. Шрайвер розповіла у подкасті Making Space, що навіть зверталася за порадою до настоятельки у монастирі. За словами Марії, тоді слова черниці змусили її буквально ридати.

"Настоятелька сказала: "Ти не можеш залишитися тут, але ти можеш вийти та стати Марією!". До цього моменту я ніколи не давала собі дозволу відчувати, бути вразливою, слабкою, опуститися навколішки. Коли я виходила з монастиря, я сказала собі: "Гаразд, Господи, підемо", - розповіла Шрайвер.

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про розлучення Шварценеггера та Шрайвер зайшла мова після зради актора з хатньою робітницею, яка народила від нього сина Джозефа. Марія подала на розлучення ще 2011 року, однак офіційно розлучення експодружжя отримали лише 2021.

Шварценеггер та Шрайвер мають чотирьох спільних дітей: 33-річну Кетрін, 31-річну Христину, 29-річного Патріка та 25-річного Кристофера.

Марія Шрайвер з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також: