Ексдружина Арнольда Шварценеггера приголомшила спотвореним пластичними операціями обличчям

Так, днями ексдружину Арнольда Шварценеггера, журналістку Марія Шрайвер заскочили на вулицях Санта-Моніки, у Каліфорнії.

У цій жінці важко було впізнати колись красуню. Марія йшла у справах у білій футболці та чорних лосинах із заколотим волоссям.

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Світлини Шрайвер швидко поширилися Мережею і викликали шквал обурення, що вона з собою зробила. Неозброєним оком видно, що колишня "залізного Арні" перестаралася з пластичними операціями. "Що Марія Шрайвер зробила зі своїм обличчям?", "вона має жахливий вигляд", "Сумно, коли жінки це роблять із собою. Ніколи це не має гарний вигляд, коли вони псують своє обличчя. Ніколи".

Марія Шрайвер / Фото: Associated Press

Зазначимо, що у грудні 2021-го року Арнольд Шварценеггер та племінниця Джона Кеннеді - журналістка Марія Шрайвер офіційно розлучилися. Шлюборозлучний процес тривав цілих 10 років після їхнього розриву стосунків 2011-го. І лише від 28 грудня 2021 року екси офіційно більше не чоловік та дружина.

Весілля Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер / Фото: Getty Images

У шлюбі пара прожила 25 років та виховувала чотирьох спільних дітей. Однак, 2011 року, після святкування "срібного" весілля, Арнольд зізнався, що у нього є позашлюбний син від їхньої хатньої робітниці. Хлопчик, якого звати Джозеф Баєна, народився 2 жовтня 1997 року. Але про те, що жінка народила саме від нього, зірка "Термінатора" визнав лише, коли нащадку було 14 років. Коли Арні зізнався коханій, Шрайвер одразу ж подала на розлучення. До слова, за тиждень до народження Джозефа, 27 вересня, Марія народила четвертого малюка, сина Крістофера.

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