Ексдружина Бардаша шокувала, скільки зрадник заборгував їй аліментів: "Нішевий пропутінський рупор"

Співачка Луна шокувала сумою аліментів, які їй заборгував колишній чоловік, зрадник Юрій Бардаш.

У виконавиці та скандального продюсера є спільний син Георгій, який народився 2012 року. Та, попри це, Луна запевняє, що з колишнім чоловіком її взагалі нічого не пов'язує, і вони не спілкуються від 2020 року. Ба більше, зрадник Бардаш винен їй аліменти на сина в розмірі декількох мільйонів гривень. Кошти скандальний продюсер не виплатив, адже втік на початку війни до Росії.

"Зв'язок із Бардашем не підтримую від 2020 року. Нас давно нічого не пов'язує. Тим більше, що борг аліментів у кілька мільйонів гривень він синові Георгію так і не виплатив, поїхавши до Росії на самому початку повномасштабного вторгнення", - розповіла артистка в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Юрій Бардаш і співачка Луна

Співачка Луна говорить, що від початку повномасштабної війни діяльність Бардаша має жалюгідний вигляд, і він став "нішевим пропутінським рупором". Утім, артиста навіть рада, що її колишній втік до РФ, адже так їхній син Георгій не піддається негативному впливу від батька.

"Діяльність його, як на мене, має жалюгідний вигляд. Він дуже нішевий пропутінський рупор: з дуже маленькими охопленнями та маленьким мозком. Рада, що він там (у Росії – прим. ред.) і не згубно впливає на мого сина", - додала артистка.

Нагадаємо, Юрій Бардаш на початку повномасштабної війни відкрито продемонстрував свої проросійські погляди. Продюсер втік до РФ, де отримав російський паспорт, і закликав українців до капітуляції. У травні цього року Бардаш отримав заочну підозру від СБУ за антиукраїнську діяльність.

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