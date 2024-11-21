Ексдружина Бена Аффлека образилася на Дженніфер Лопес і відмовилася з нею спілкуватися

Колишня дружина голлівудського актора Бена Аффлека образилася на американську співачку Дженніфер Лопес та відмовилася з нею спілкуватися.

Як стверджує інсайдер Daily Mail, між ними розпочався конфлікт через розлучення виконавиці з артистом. Річ у тім, що Лопес нібито просила колишню Аффлека – акторку Дженніфер Гарнер – допомогти врятувати їхній шлюб за декілька місяців до розлучення.

Гарнер погодилася та давала різні поради. Однак наразі вона "почувається використаною". Тож, акторка вирішила дистанціюватися від Джей Ло та припинити їхнє спілкування, за винятком того, якщо це не стосуватиметься дітей.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

"Джен більше не хоче спілкуватися з Джей Ло, якщо це не стосується дітей. Її друзі вважають, що вона не повинна була настільки втягуватися в допомогу Джей Ло, щоб врятувати її шлюб з Беном. Особливо враховуючи, що Джен часом була проти Джей Ло. Джен надто добра і справді хотіла допомогти, тому вона спробувала", - стверджує інсайдер.

А от 18-річна донька Аффлека та Гарнер – Вайолет - ставиться чудово до Лопес та навіть влітку проводила з нею канікули. Щоправда, акторка вважає цей зв'язок "досить дивним", однак не заборонятиме їм спілкуватися.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розлучилися влітку цього року. Причиною цьому стали проблеми в шлюбі, з якими вони не могли боротися, та різні характери. Нещодавно ж стало відомо, що Аффлек образився на Лопес. Нібито йому прикро, що співачка занадто відверто розповідає публіці про їхній розрив.

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