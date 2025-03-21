Ексдружина Бєднякова привітала його з 38-річчям милими кадрами з їхніми дітьми

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков святкує день народження.

Сьогодні, 21 березня, шоумену виповнилося 38 років. З особливим святом Бєднякова привітала його колишня дружина, блогерка Анастасія Коротка. У сторіз вона показала їхніх двох дітей – сина Остапа та доньку Ксенію. На кадрах вони обіймають та цілують свого зіркового батька. Вочевидь, відео було зроблено під час нещодавнього зимового відпочинку родини в Україні.

Анастасія Коротка привітала з днем народження Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

У підписі Анастасія привітала ексобранця з днем народження та зізналася, що він "найкращий тато". Водночас блогерка поділилася кумедною ідеєю маленького Остапа. Так, хлопчик у день народження рідної людини задув декоративні свічки в будинку, уявляючи святковий торт.

Анастасія Коротка привітала з днем народження Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Зазначимо, що Анастасія Коротка під час війни з дітьми емігрувала до США, де вони винаймають будинок. Проте, попри відстань, Остап і Ксенія не обмежені у спілкуванні з татом, тому регулярно проводять час з Бєдняковим по відеозв'язку.

Нагадаємо, нещодавно день народження відсвяткувала Ліна Костенко. До видатної поетеси завітало чимало зіркових друзів, які показали нові фото 95-річної знаменитості та як вони святкували її ювілей.

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