Ексдружина Бєднякова з дітьми повернулася до США й показала, як кордон перетинала

Родина після відпочинку в Україні повернулася до Америки.

Колишня дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – Анастасія Коротка – з двома дітьми повернулася до США.

Сімейство протягом тривалого часу перебувало в Україні та насолоджувалося гірськолижним курортом, а потім столицею. Утім, після насичених тижнів вдома Коротка повідомила, що вона з сином Остапом і донькою Ксенією рушили знову до США.

У фотоблогу ексобраниця Бєднякова показала їхній тривалий шлях до іншого материка. Зокрема, як вона з двома дітьми перетинала український кордон. За словами Анастасії, ця процедура для них минула доволі швидко, оскільки вона була з дітьми.

"А дуже вигідно народжувати дітей, на кордоні пропускають без черги! Словом, народжуйте дітей, воно того варто", - з гумором написала артистка.

Анастасія Коротка з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Своїми враженнями акторка також поділилася й від польоту. Коротка написала, що все минуло дуже чудово, попри те, що вони ледь не спізнилися на рейс. У дорозі син і донька Бєднякова спали та дивилися мультики.

"Думали, що запізнимося на літак, але вийшло, що літак ще більш непунктуальний, ніж ми, тому запізнився він, а ми встигли", - поділилася зірка.

Анастасія Коротка з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Вже після приїзду Анастасія з дітьми почала знову звикати до американського побуту. У сторіз вона показала, що маленький Остап одразу взявся допомагати мамі на кухні, а Ксенія займалася творчістю.

Анастасія Коротка з дітьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, нещодавно режисер Євген Синельников висловився про розлучення Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої. Знаменитість зізнався, чи підтримував родину у складні періоди.

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