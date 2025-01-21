Ексдружина Бєднякова з дітьми повернулася до США й показала, як кордон перетинала

Родина після відпочинку в Україні повернулася до Америки.
Колишня дружина українського шоумена Андрія Бєднякова – Анастасія Коротка – з двома дітьми повернулася до США.
Сімейство протягом тривалого часу перебувало в Україні та насолоджувалося гірськолижним курортом, а потім столицею. Утім, після насичених тижнів вдома Коротка повідомила, що вона з сином Остапом і донькою Ксенією рушили знову до США.
У фотоблогу ексобраниця Бєднякова показала їхній тривалий шлях до іншого материка. Зокрема, як вона з двома дітьми перетинала український кордон. За словами Анастасії, ця процедура для них минула доволі швидко, оскільки вона була з дітьми.
"А дуже вигідно народжувати дітей, на кордоні пропускають без черги! Словом, народжуйте дітей, воно того варто", - з гумором написала артистка.
Своїми враженнями акторка також поділилася й від польоту. Коротка написала, що все минуло дуже чудово, попри те, що вони ледь не спізнилися на рейс. У дорозі син і донька Бєднякова спали та дивилися мультики.
"Думали, що запізнимося на літак, але вийшло, що літак ще більш непунктуальний, ніж ми, тому запізнився він, а ми встигли", - поділилася зірка.
Вже після приїзду Анастасія з дітьми почала знову звикати до американського побуту. У сторіз вона показала, що маленький Остап одразу взявся допомагати мамі на кухні, а Ксенія займалася творчістю.
Нагадаємо, нещодавно режисер Євген Синельников висловився про розлучення Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої. Знаменитість зізнався, чи підтримував родину у складні періоди.
Читайте також:
- Анна Трінчер обурилася поведінкою 30-річного чоловіка, з яким ходила на побачення: "Накипіло"
- Дружина Сасанчина на тлі хвороби трирічної доньки розкрила її діагноз: "Молюся, щоб видужала"
- Винник після провального концерту в Польщі зібрався виступати в Чехії: вартість квитків приголомшує