Ексдружина Цимбалюка неоднозначно висловилася після поцілунку актора з іншою: "З подякою тому г*вну"

Колишня дружина актора Тараса Цибалюка, візажистка Тіна Антоненко, схвилювала своїх підписників своїми думками.

У сторіз в Instagram дівчина зробила репост відео, де голлівудська акторка Енн Гетевей розповідала, що часто вдається до практики - підпалює свічку, ставить таймер на 12 хвилин і виливає усі свої думки на папері, а потім підпалює цей аркуш.

В свою чергу Тіна написала, що деяких "г*вняних" людей теж можна вмістити в 12 хвилин. Візажистка поділилася, що теж практикувала щось подібне і це допомогло їй зрозуміти, з ким не варто будувати стосунки.

Фото: instagram.com/tina_antonenko

"Іноді г*вно та г*вняних людей можна вмістити у 12 хвилин. Практикувала щось подібне. Втім, з подякою тому г*вну, бо воно зіграло роль у розумінні, чого та кого ти варта. Раджу. Нехай воно пливе по річці та знаходить собі подібних. А ти підеш до тих людей, які варті твого глибокого нутра", - написала Антоненко.

Варто зазначити, що ці слова з'явилися у блозі Тіни одразу після того, як Цимбалюк поділився світлиною, на якій пристрасно обіймає іншу біляву.

Нагадаємо, що Тіна Антоненко та Тарас Цимбалюк розійшлися влітку цього року після чотирьох років стосунків. А нещодавно актор почав ділитися романтичними фото з новою дівчиною.

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