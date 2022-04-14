Ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова вперше показала нареченого-красунчика

Невдовзі закохані поєднають себе путами шлюбу.

Ексдружина спадкоємця акторської династії Дмитра Ступки, блогерка та стилістка Поліна Логунова вперше показала свого заокеанського нареченого-красунчика.

На сторінці в Instagram знаменитість запостила знімок, на якому позує в обіймах свого майбутнього чоловіка. Поліна та її коханий обіймаються та щиро усміхаються.

Цей кадр щаслива Логунова супроводила лише смайликом у вигляді серця.

Поліна Логунова та її наречений / instagram.com/polinalogunova

Фоловери сторінки Поліни не стали приховувати свого захвату від пари і побажали їй величезного щастя:

Вау! Він схожий на актора з турецьких серіалів

Ви такі гарні! Просто одне ціле!

Ва навіть зовнішньо схожі! Це на щастя

Зазначимо, тиждень тому Поліна Логунова у сторіс своєї сторінки в Instagram повідомила, що вони з Дмитром Ступкою розлучилися. Згодом блогерка засвітила чималу каблучку від свого нового обранця. Пізніше Логунова зізналася, що її покликали заміж і вона погодилася. Поки що подробиць про те, хто її майбутній чоловік і чим займається Поліна не розголошувала.

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