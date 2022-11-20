Ексдружина Дзідзьо неочікувано привітала його з 39-річчям та показала їхні спільні фото

У день народження співака SLAVIA звернулася до свого чоловіка.

Сьогодні, 20 листопада, український виконавець Дзідзьо святкує день народження. Співаку виповнюється 39 років.

Дзідзьо отримав чимало слів з привітаннями від родичів, колег та прихильників. З днем народження неочікувано привітала артиста і його колишня дружина – співачка SLAVIA.

"Михайле, вітаю! Будь здоровим, натхненним, успішний! Обнімаю", - привітала Дзідзьо його ексдружина.

Фото: instagram.com/slavia_official

Також SLAVIA знайшла їхній фотоальбом. Ексдружина співака показала знімки, які були зроблені ще на початку кар'єри Дзідзьо. Окрім цього, співачка пригадала, як вони разом відпочивали.

Фото: instagram.com/slavia_official

Зазначимо, Дзідзьо і SLAVIA розлучилися навесні минулого року після восьми років шлюбу. Після розриву екси залишилися у теплих стосунках. Ба більше, Дзідзьо продовжує фінансово допомагати ексдружині.

Виконавець поки не афішує своє особисте життя. Утім, він зізнався, що після закінчення війни потішить чудовими новинами.

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