Ексдружина Дзідзьо неочікувано привітала його з 39-річчям та показала їхні спільні фото

У день народження співака SLAVIA звернулася до свого чоловіка.
Сьогодні, 20 листопада, український виконавець Дзідзьо святкує день народження. Співаку виповнюється 39 років.
Дзідзьо отримав чимало слів з привітаннями від родичів, колег та прихильників. З днем народження неочікувано привітала артиста і його колишня дружина – співачка SLAVIA.
"Михайле, вітаю! Будь здоровим, натхненним, успішний! Обнімаю", - привітала Дзідзьо його ексдружина.
Також SLAVIA знайшла їхній фотоальбом. Ексдружина співака показала знімки, які були зроблені ще на початку кар'єри Дзідзьо. Окрім цього, співачка пригадала, як вони разом відпочивали.
Зазначимо, Дзідзьо і SLAVIA розлучилися навесні минулого року після восьми років шлюбу. Після розриву екси залишилися у теплих стосунках. Ба більше, Дзідзьо продовжує фінансово допомагати ексдружині.
Виконавець поки не афішує своє особисте життя. Утім, він зізнався, що після закінчення війни потішить чудовими новинами.
Читайте також: