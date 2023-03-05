Ексдружина Дзідзьо поділилася, як змусила молодиків припинити слухати російську музику

Колишня дружина українського музиканта Дзідзьо - співачка SLAVIA – розповіла, як змусила молодиків припинити слухати російськомовну музику.

Зокрема, в Instagram-stories артистка розповіла, що нині вона перебуває на відпочинку в Буковелі. І там вона пішла грати в теніс. SLAVIA була не одна. Поруч з нею грала в теніс компанія хлопців. Раптом вони вирішили послухати російськомовні пісні. Співачка не бажала це слухати, а також не хотіла влаштовувати скандал, тож наперекір їм ввімкнула гучно свою пісню. Молодики ж, тим часом, вимкнули музику.

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

"У мене склалася така ситуація… Я пішла грати в теніс, біля мене грала компанія хлопців. Вони розмовляли російською мовою, а потім вони ввімкнули російську музику. Я не витримала і ввімкнула свою пісню "Сила роду", після чого вони замовкли, почали перешіптуватися. Що я хочу сказати… Це гарний приклад, як не витративши свого ресурсу, енергії, часу, не сказавши жодного слова, сказати все. В Україні має панувати українська мова, культура, традиції! Переможемо!" – поділилася артистка.

SLAVIA також додала, що в Україні замість російськомовних композицій мають гучно лунати українські.

"На кожну російськомовну пісню в Україні має гучніше звучати українська", - додала артистка

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