Ексдружина Дзідзьо показала їхні романтичні фото і неочікувано заговорила про кохання

Колишня дружина українського співака Дзідзьо – виконавиця SLAVIA – звернулася до свого ексчоловіка у його день народження.

Так, артистові виповнюється 40 років. Тож, з нагоди свята SLAVIA присвятила Дзідзьо допис в Instagram. Артистка опублікувала відео, де гортала альбом з їхніми світлинами. Серед них були й доволі романтичні фото, де співак обіймав тоді ще свою обраницю. SLAVIA зазначила, що вони разом чимало чого пройшли та назавжди залишаться одне для одного "першим чоловіком та дружиною".

Ексдружина Дзідзьо у його 40-річчя показала спільні фото та пригадала їхню молодість

"Коли, як не зараз, у твій день…Михасику, з ювілеєм! Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17-річна… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе стирчать ребра… Фото ще багато, спогадів ще більше… Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія…Перша квартира, машина…Перші великі успіхи…Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною…", - зазначила артистка.

SLAVIA також додала, що частинка її душі назавжди залишиться з Дзідзьо. Окрім того, вона побажала йому кохати та бути коханим.

Дзідзьо та SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

"Пишаюся тобою, люблю. Частка моєї душі завжди з тобою. Живи, як відчуваєш. Твори, що хочеш. Люби, кого любить серце", - звернулася до колишнього чоловіка співачка.

До речі, до свого допису SLAVIA додала власну пісню, яка має символічну назву "Любов любов".

Нагадаємо, Дзідзьо та SLAVIA прожили у шлюбі вісім років. Однак навесні 2021 року подружжя розлучилося. Після розриву колишні закохані залишилися в дружніх стосунках.

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