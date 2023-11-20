Ексдружина Дзідзьо показала їхні романтичні фото і неочікувано заговорила про кохання

SLAVIA привітала колишнього чоловіка з 40-річчям.
Колишня дружина українського співака Дзідзьо – виконавиця SLAVIA – звернулася до свого ексчоловіка у його день народження.
Так, артистові виповнюється 40 років. Тож, з нагоди свята SLAVIA присвятила Дзідзьо допис в Instagram. Артистка опублікувала відео, де гортала альбом з їхніми світлинами. Серед них були й доволі романтичні фото, де співак обіймав тоді ще свою обраницю. SLAVIA зазначила, що вони разом чимало чого пройшли та назавжди залишаться одне для одного "першим чоловіком та дружиною".
"Коли, як не зараз, у твій день…Михасику, з ювілеєм! Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17-річна… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе стирчать ребра… Фото ще багато, спогадів ще більше… Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія…Перша квартира, машина…Перші великі успіхи…Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною…", - зазначила артистка.
SLAVIA також додала, що частинка її душі назавжди залишиться з Дзідзьо. Окрім того, вона побажала йому кохати та бути коханим.
"Пишаюся тобою, люблю. Частка моєї душі завжди з тобою. Живи, як відчуваєш. Твори, що хочеш. Люби, кого любить серце", - звернулася до колишнього чоловіка співачка.
До речі, до свого допису SLAVIA додала власну пісню, яка має символічну назву "Любов любов".
Нагадаємо, Дзідзьо та SLAVIA прожили у шлюбі вісім років. Однак навесні 2021 року подружжя розлучилося. Після розриву колишні закохані залишилися в дружніх стосунках.
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