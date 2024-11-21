Ексдружина Дзідзьо публічно звернулася до нього з нагоди його 41-річчя: шоумен відреагував

Українська співачка SLAVIA публічно звернулася до свого колишнього чоловіка, шоумена Дзідзьо, він же Михайло Хома.

До слова, артист 20 листопада святкував день народження. Виконавцеві виповнився 41 рік. Артист отримав чимало привітань, зокрема й від колишньої дружини SLAVIA, яка щороку традиційно пише ексобранцеві теплі слова.

Цей рік не став винятком. Щоправда, раніше SLAVIA присвячувала допис на своїй сторінці в Instagram, але цього разу зробила інакше. У коментарях під останнім дописом Дзідзьо, який він опублікував з нагоди дня народження, співачка написала йому теплі слова.

Дзідзьо та SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

"Михайлику, вітаю! Нехай удача і везіння супроводжують по життю", — привітала Дзідзьо його колишня дружина.

Михайло Хома відреагував на теплі слова від колишньої дружини. Зокрема, він поставив вподобайку під її коментарем.

Нагадаємо, співак Олександр Пономарьов теж публічно вітав Дзідзьо з днем народження. Артист також поділився, як почалася їхня дружба.

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