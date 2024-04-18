Ексдружина Дзідзьо розповіла про їхнє спілкування після розлучення: "Михайло телефонував"

Колишня дружина українського співака Дзідзьо – виконавиця SLAVIA – розповіла про їхнє спілкування після розриву.

Артистка запевнила, що після розлучення їм вдалося зберегти теплі стосунки. Зокрема, вони продовжують вітати одне одного з днем народження та мають телефонні розмови. Ба більше, колишні закохані можуть приділити спілкуванню чимало часу.

"Михайло телефонував на мій день народження. Зазвичай ми довго спілкуємося телефоном, хвилин 40 як мінімум. Але того дня я спершу не хотіла підіймати слухавки. Ми зібралися у вузькому колі, і для мене це було не стільки свято, як можливість поспілкуватися і підтримати близьких друзів", - розповіла артистка в інтерв'ю gazeta.ua.

Дзідзьо з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/slavia_official

Тоді SLAVIA друзі таки вмовили відповісти колишньому чоловікові. Артистка говорить, що знову чимало говорила з ексом. Тож, SLAVIA запевняє, що навіть попри розлучення, вони залишаються близькими та рідними людьми.

"Коли зателефонував Михайло, було незручно перед гостями відповідати, та все ж друзі вмовили взяти слухавку. Розмова не була коротка. Ми з Михайлом залишаємося близькими й рідними людьми", - запевнила артистка.

Зазначимо, Михайло Хома та SLAVIA одружилися в листопаді 2013 року. Вже у квітні 2021-го пара оголосила про розлучення.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова розповіла про спілкування з колишнім обранцем, від якого народила сина. Артистка пояснила, через що хоче позбавити чоловіка батьківських прав.

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