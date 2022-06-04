Ексдружина Дзідзьо розповіла, як він підтримує її матеріально та чим артист займається під час війни

Ексдружина Дзідзьо розповіла, як він підтримує її матеріально та чим артист займається під час війни

Колишня дружина артиста Михайла Хоми, він же Дзідзьо, SLAVIA розповіла, чи спілкуються вони з екскоханим під час війни.

SLAVIA поділилася, що вони з Дзідзьо залишилися у хороших стосунках і підтримують одне одного. У програмі "Зірковий шлях" артистка зізналася, що ексчоловік навіть підтримує її матеріально.

"Звичайно ми спілкуємося, він мені допомагає. Від Михайла цього не забрати. Що стосується якоїсь підтримки, допомоги в плані того, коли складна ситуація, чи якісь є проблеми, він як друг –чудовий. Він завжди допоможе. Як чоловік, це інше питання. Сім'ї треба приділяти час, він народжений трохи для іншого, в нього інша місія в цьому житті", - пояснила SLAVIA.

Фото: instagram.com/dzidzio

Також вона розповіла, чим займається Дзідзьо під час війни:

"Він молодець. Зараз важко всім, артисти не працюють, концертів немає. Він їздить до наших бійців, їздить туди, де не можна бути, де небезпечно бути, де не можна виставити, не можна сказати", - поділилася Слава.

Фото: instagram.com/dzidzio

До речі, співачка поділилася, що вони з Дзідзьо вже офіційно розлучені. Як відомо, після того, як пара рік тому оголосила про розставання SLAVIA багато чого розповідала у ЗМІ про їхній шлюб. Зараз же артистка майже нічого не говорить про їхній розрив:

"Він не любить, щоб я розповідала. Він ображається. Він закритий, з нього не витягнеш жодну інформацію. Тому я не хочу зайвий раз йому робити неприємно, щоб він телефонував, якесь з'ясовування стосунків. Це в минулому. Кожен знайде своє", - прокоментувала співачка.

SLAVIA та Дзідзьо / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA зізналася, що щиро бажає щастя Дзідзьо і дуже вдячна йому за той час і досвід, який вони обоє набули у шлюбі. Ба більше, артистка говорить, що тепер розуміє, яких помилок припустилася у шлюбі: "Тепер я знаю, що наробила в цих стосунках багато помилок, через те, що була горда, що була молода".

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