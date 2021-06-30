Ексдружина Дзідзьо розсекретила загадкового чоловіка, з яким ніжно обіймалася

SLAVIA показала фото молодика-красунчика.

Ексдружина українського артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA, яка заінтригувала фото обіймів з іншим чоловіком, розсекретила загадкового молодика.

В Instagram-stories виконавиця повідомила, що це її брат Володимир та показала рідну людину. Ярослава додала, що Вова – чемпіон з карате.

instagram.com/slavia_official

Як зазначила артистка, востаннє вони з братом бачилися, коли він був ще зовсім маленький.

instagram.com/slavia_official

"Ми не бачилися дуже давно. Востаннє, коли ми бачилися, він був ще дитиною. Потім доля нас розвела", – написала зірка під архівними знімками.

Співачка та спортсмен роздивлялися в обличчях одне одного спільні риси. Крім зовнішності, рідні люди схожі й тим, що обожнюють спорт. Колишня музиканта розповіла, що якби присвятила спорту своє життя, то теж була б чемпіонкою.

Нагадаємо, нещодавно SLAVIA прокоментувала, чи зраджував її Дзідзьо. Також артистка розповіла, коли у їхніх стосунках почався розлад.

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