Ексдружина Дзідзьо SLAVIA неочікувано завітала на прем'єру його фільму

Фани експодружжя сподіваються, що вони знову помиряться.

У Києві відбулася гучна прем'єра нової комедії від Михайла Хоми, він же Дзідзьо, під назвою "Де гроші?".

На захід завітало чимало зірок. Серед них співачка Оля Полякова, знамените подружжя Володимир та Христина Остапчуки, Тамерлан та Альона Омаргалієва, дизайнерка Юлія Магдич.

Та особлива увага була прикута до ексдружини Дзідзьо, співачки SLAVIA. Вона також не пропустила прем'єру колишнього чоловіка. Слава прийшла у стриманому вбранні – світло-бежевих штанах, білій сорочці і чорній куртці. Артистка усміхалася, з усіма була привітною. А після перегляду картини активно запрошувала всіх подивитися та дуже радила комедію.

instagram.com/slavia_official

Слава з родиною Кузьми Скрябіна / instagram.com/slavia_official

instagram.com/slavia_official

Раніше у коментарі ТСН.ua Дзідзьо розповів, що після розлучення вони зі Славою залишилися у добрих стосунках та ще мають вирішити певні питання.

Своєю чергою шанувальники дуже сподіваються, що з часом ексзакохані помиряться та знов будуть разом.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання