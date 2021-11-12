Ексдружина Дзідзьо SLAVIA розповіла про нового залицяльника: "Він прилетів з-за кордону"

Чоловік мав хитрий план і не одразу зізнався у своїх намірах.

Ексдружина музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA розповіла про своє життя після розлучення з артистом.

У програмі "Зірковий шлях" Слава зізналася, що їй залишилося після розлучення. Дзідзьо залишив екскоханій машину та пообіцяв квартиру у будинку під Києвом, який мають от-от здати. У співака ж залишилася квартира, яку експодружжя разом купувало у Новояворівську, та земельна ділянка, яку також разом купували.

Окрім того SLAVIA розговорилася, що вже встигла побувати на побаченні. Щоправда, вона не знала, що це побачення:

instagram.com/slavia_official

"Людина прилетіла далеко з-за кордону і, виявляється, до мене, спеціально і мені про це не сказав. Ми просто з ним зустрілися. Якісь свої справи вирішували, і він мені розказав, що прилетів спеціально до мене", - поділилася Слава.

Й хоча імені залицяльника артистка не назвала, цілком можливо, що йдеться про диригента Тараса Демчишина, який у серпні цього року з Японії прилітав до України, аби виступити зі Славою у Хмельницькому. І саме з ним співачка постила фото і відео в Instagram.

Щоправда, поки це побачення ні до чого не привело. Артистка зізнається, що ще не готова до нових стосунків і не виключає, що колись може знов зійтися з Дзідзьо:

"В житті все можливо. Я ані від чого не відхрещуюсь, бувають різні періоди в житті. Люди можуть міняти свої думки, все в житті можливо", - сказала Слава.

Артистка зізналася, що нині у них з Михайлом навіть ніжніші стосунки, ніж в останні роки шлюбу. Музикант робить багато компліментів Славі.

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