Ексдружина Дзідзьо у купальнику з глибоким розрізом поплавала в басейні

Ексдружина Дзідзьо у купальнику з глибоким розрізом поплавала в басейні

Співачка влаштувала справжній релакс.

Українська співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, нещодавно відсвяткувала день народження.

Зірка вирішила присвятити це свято собі. Вона сходила до спортзалу, до салону краси, а після цього всього вирушила поплавати в басейні.

Так, Слава в Instagram-stories опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у бордовому суцільному купальнику з глибоким розрізом. На знімку виконавиця саме збиралася занурюватися до басейну.

Ексдружина Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

Прихильники виконавиці однозначно відповіли на таку світлину. Вони вітали її з днем народження, а також робили компліменти.

І це не дивно, адже в артистки дійсно струнка та витончена фігура. А пляжне вбрання це лише вдало підкреслило.

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