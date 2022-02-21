Ексдружина Дзідзьо у купальнику з глибоким розрізом поплавала в басейні

Співачка влаштувала справжній релакс.
Українська співачка SLAVIA, ексдружина артиста Дзідзьо, нещодавно відсвяткувала день народження.
Зірка вирішила присвятити це свято собі. Вона сходила до спортзалу, до салону краси, а після цього всього вирушила поплавати в басейні.
Так, Слава в Instagram-stories опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у бордовому суцільному купальнику з глибоким розрізом. На знімку виконавиця саме збиралася занурюватися до басейну.
Прихильники виконавиці однозначно відповіли на таку світлину. Вони вітали її з днем народження, а також робили компліменти.
І це не дивно, адже в артистки дійсно струнка та витончена фігура. А пляжне вбрання це лише вдало підкреслило.
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