Ексдружина Дзідзьо у мініспідниці та з хусткою замість топу спантеличила образом

Slavia зачарувала етно образом на сучасний лад.

Колишня дружина артиста Дзідзьо, співачка Slavia, яка нещодавно розповіла про своє схуднення, потішила фанів новими гарними фото.

На сторінці у Instagram артистка розмістила декілька знімків, на яких постає у гарному етнічному образі. Слава позує у джинсовій мініспідниці, хустці-топі та віночку на голові. У такому вигляді нещодавно артистка взяла участь у зніманнях одного з проєктів про моду.

Slavia / instagram.com/slavia_official

"Хто контролює вибір одягу в магазині і підбирає фінальний лук, - нехай залишиться загадкою. Але, інколи люди підводять. Щоб не зірвати знімання, в останній момент довелося викручуватися. Дякую подружці, яка швидко зреагувала і я таки вийшла на фінальне дефіле…" – розповіла про інцидент під час знімань співачка.

Slavia / instagram.com/slavia_official

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Slavia відреагувала на чутки про те, що розлучення з Дзідзьо – піар. Співачка заінтригувала відповіддю на це.

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