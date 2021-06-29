Ексдружина Дзідзьо заінтригувала фото обіймів з іншим чоловіком: "Рідна душа"

SLAVIA показала світлину із загадковим молодиком.

Ексдружина українського артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA заінтригувала фоловерів.

Артистка розмістила в Instagram-stories світлину із загадковим чоловіком. Виконавиця показалася в обіймах хлопця, який стояв спиною до камери у білій футболці.

instagram.com/slavia_official

"Рідна душа", – написала Ярослава та додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Більше жодних подробиці артистка не повідомила. Цілком ймовірно, що красуня знову закохана.

Зауважимо, цього року SLAVIA почала розповідати про проблеми у стосунках з Дзідзьо. Зокрема, співачка жалілася, що іноді коханий не ночує вдома та "ходить на нічні медитації". 24 квітня Дзідзьо заявив, що вже 9 місяців не живе з дружиною та готується до офіційного розлучення. Артист додав, що це рішення вони ухвалили разом "тверезо та розумно".

Зі свого боку, Ярослава у коментарі сайту ТСН.ua підтвердила сумну звістку та зазначила, що "зробила все, що могла". За словами артистки, вона досить тривалий час з розумінням ставилася до кар'єри чоловіка, але загубила себе.

Нагадаємо, нещодавно SLAVIA прокоментувала, чи зраджував її Дзідзьо. Також артистка розповіла, коли у їхніх стосунках почався розлад.

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